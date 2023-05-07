الشباب ينجو من فخ تشرين في ذهاب كأس سلمان

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انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تعادلًا مثيرًا مع مضيفه تشرين السوري بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في ذهاب المرحلة الثانية من الدور الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ووقع خالد المبيض على هدف تشرين في الدقيقة 53، ثم رد الإسباني سانتي مينا بهدف التعادل للشباب، بتمريرة من متعب الحربي، ثم كرة رأسية من مينا في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

مباراة الفرص الضائعة

وشهد لقاء الشباب وتشرين، إهدار الشباب للعديد من الفرص المحققة، وكان أبرزها في الدقيقة 90+1، بتمريرة طويلة من إيفر بانيجا، ثم تمريرة رأسية إلى كارلوس جونيور الذي وجه كرة رأسية داخل منطقة الـ6 ياردة، قبل أن تمر الكرة فوق العارضة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الشباب وتشرين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يوم الخميس المقبل، حيث يتأهل الفائز إلى المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، ليواجه أندية النصر والزمالك المصري والفائز من “الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني”.