الشتاء وتقلب التوقعات الاقتصادية يخفضان أسعار النفط

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تراجعت أسعار النفط أمس الخميس إذ طغت المخاوف بشأن الطلب بسبب التباطؤ الموسمي خلال الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على توقعات تقلص الإمدادات نتيجة لتمديد تخفيضات الإنتاج في السعودية وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 90.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 87.25 دولارا بعد مكاسب على مدى سبع جلسات.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. كانت هذه بالإضافة إلى تخفيضات أبريل التي اتفق عليها العديد من منتجي أوبك + والتي تستمر حتى نهاية عام 2024.

وقال ليون لي المحلل لدى سي ام سي ماركيتس، ومقره شنغهاي: “في الوقت الحاضر، من الصعب حقًا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية بسبب قيود العرض. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة، كما هو الحال في الربع الرابع، حيث يمكن أن يتباطأ السوق إلى خارج موسم الذروة لاستهلاك النفط بعد انتهاء الطلب الصيفي.

كما أثرت مجموعات البيانات المختلطة من الصين، مع انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 8.8٪ في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات بنسبة 7.3٪، لكن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 30.9٪ على أساس سنوي، أثرت أيضًا على الأسعار.

وقال لي إن ضعف البيانات الصينية يتباطأ، حيث تظهر بيانات التجارة انخفاضات أبطأ مقارنة باستطلاعات الرأي في السوق، كما أدخلت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات التعزيز في الأسواق المالية والعقارية. وأضاف أنه مع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه الحكم على وتيرة انتعاش الطلب في الصين الآن، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يكون أفضل من يوليو.

كما أن المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءًا من التخفيضات من السعودية وروسيا، أبقت على السوق أيضًا.

وقال محللو أبحاث بي ام أي، في تقرير، “يتم تقويض تحركات أوبك+ جزئيًا بسبب عودة البراميل الخاضعة للعقوبات من إيران. وتراوح إنتاج الخام الإيراني أعلى منذ بداية العام حتى الآن، ليصل إلى 2.83 مليون برميل يوميًا في يوليو، ارتفاعًا من 2.55 مليون برميل يوميًا في يناير”.

وأضافوا: “نلاحظ أيضًا المخاطر الصعودية على توقعاتنا للإنتاج الفنزويلي، حيث أفادت التقارير أن المسؤولين الأمريكيين يقومون بصياغة مقترحات لتخفيف العقوبات إذا تقدمت كاراكاس بخططها لإجراء انتخابات رئاسية جديدة”.

على الصعيد الداعم، من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في الجلسة المبكرة أمس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تقلص الإمدادات بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج الممتدة في السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة بعد تسوية السوق.

وارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية في إمدادات النفط حتى نهاية العام. وكانت التخفيضات السعودية بمقدار مليون برميل يوميا بينما خفضت روسيا 300 ألف برميل يوميا. وكانت هذه بالإضافة إلى خفض أبريل الذي اتفق عليه العديد من منتجي أوبك + والذي يستمر حتى نهاية عام 2024. وسيقوم كلا البلدين بمراجعة ظروف السوق واتخاذ قرارات شهرية بشأن تعميق التخفيضات أو زيادة الإنتاج.

وقالت انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأمريكية والتركيز على الواردات الصينية. واستقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، متمسكة بأعلى مستوياتها في 10 أشهر، حيث أضافت علامات انخفاض آخر في المخزونات الأمريكية إلى التوقعات بأن إمدادات النفط الخام العالمية سوف تتقلص أكثر هذا العام.

وكان التركيز أيضًا على بيانات التجارة الصينية المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الخميس، مع اهتمام خاص بواردات النفط الخام إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يواجه تباطؤ التعافي الاقتصادي.

مخزونات النفط الخام الأمريكية

وأشارت بيانات الصناعة إلى أن مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تقلصت على الأرجح للأسبوع الرابع على التوالي، حيث عززت المصافي الإنتاج وسط توقعات بذروة الطلب على السفر في الصيف. وجاءت هذه البيانات بعد أيام قليلة من إعلان السعودية وروسيا عن تخفيضات أكبر من المتوقع في الإمدادات تمتد حتى نهاية عام 2023.

وتسببت التخفيضات في ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، مما وضع الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر. ومن المتوقع أن يؤدي احتمال تقلص الإمدادات العالمية إلى إبقاء الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أيضًا أن يساعد أسواق النفط على مواجهة أي انخفاضات محتملة في الطلب.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تقلصت بمقدار 5.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل. وجاء السحب الأسبوعي بعد انخفاض أكبر من المتوقع بمقدار 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس.

وعادة ما تكون القراءة بمثابة مقدمة لبيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس. وكثفت شركات التكرير الأمريكية إنتاجها في الأشهر القليلة الماضية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود في موسم الصيف الذي يشهد كثافة في السفر.

وأضاف السحب الأسبوعي المستمر للمخزونات إلى التوقعات بتقلص الإمدادات العالمية في الفترة المتبقية من العام، خاصة بعد تخفيضات الإمدادات الروسية والسعودية بشكل أكبر من المتوقع.

لكن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة يتضاءل عادة بعد عطلة عيد العمال، مما يترك بعض المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السحوبات الثابتة من المخزونات ستستمر في الأسابيع المقبلة.

وعلى جبهة الطلب، ركزت الأسواق بشكل مباشر على البيانات التجارية من الصين، المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الواردات والصادرات بوتيرة أقل في أغسطس.

لكن واردات الصين النفطية ستكون نقطة تركيز، خاصة بعد أن أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاضًا حادًا في شحنات النفط الخام إلى البلاد. وشوهدت شركات التكرير الصينية تبني مخزونات كبيرة في الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو ما يقول بعض المحللين إنه يمثل واردات البلاد الكبيرة من النفط. لكن هذا الاتجاه قد يتغير في الأشهر المقبلة، خاصة إذا ساءت الظروف الاقتصادية. وأظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ظل تحت الضغط حتى أغسطس.

وقال محللو أبحاث ايه ان زد، في مذكرة للعملاء، استقر النفط عند أعلى مستوياته في تسعة أشهر مع استيعاب المستثمرين لقرار قادة أوبك + المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد قيود العرض حتى نهاية العام.

وتهدف استراتيجية الرياض وموسكو إلى استنزاف المخزونات بشكل أكبر، وقد تم الشعور بها في مجمع سوق النفط بأكمله. ارتفع الفارق الزمني لخام غرب تكساس الوسيط من ديسمبر إلى ديسمبر، وهو تداول مفضل لصناديق التحوط النفطية، إلى أوسع نطاق منذ أواخر عام 2022.

واستقر خام القياس العالمي برنت فوق 90 دولارًا يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر. ومما زاد من المعنويات الصعودية، رفع السعودية أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، في إشارة إلى ثقتها في الطلب.

ومع ذلك، يطلق النفط الخام تحذيرات من أنه في منطقة ذروة الشراء على أساس مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا، مما يزيد من خطر التراجع.

وارتفع النفط بشكل حاد خلال هذا الربع بعد أن تبنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها تخفيضات في الإمدادات على مستوى المجموعة والتي تم استكمالها بعد ذلك بتخفيضات طوعية إضافية. وقد تم تطبيق قيود الإنتاج في الوقت الذي تشير فيه تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستهلاك العالمي من النفط الخام يسير بوتيرة قياسية. وقالت نادية مارتن ويجن، مديرة صندوق التحوط الذي يركز على السلع الأساسية، سفيلاند كابيتال: “لقد كانت مفاجأة تماما”. “عندما نتطلع إلى بداية العام المقبل بعد هذه التخفيضات، سنرى مستويات المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستويات منخفضة لم نشهدها إلا في السنوات الكبيرة جدًا.”

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن تحركات أوبك + جلبت مخاطر صعودية على توقعاتها للأسعار، وفقًا لتقرير. وحدد محللو البنك عدة سيناريوهات، بما في ذلك السيناريو الذي شهد تمديد برنت لمكاسبه إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، على الرغم من أنهم أكدوا على أن هذه ليست وجهة نظر أساسية.

وقال محللو ساكس ارتفاع النفط يلتقط أنفاسه بينما يحول المتداولون أنظارهم إلى المخزونات. وارتفع النفط بعد أن توج أطول فترة صعود منذ أكثر من أربع سنوات حيث مدد قادة أوبك + تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2023.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط نحو 87 دولارًا للبرميل بعد أن سجل تسعة مكاسب يومية متتالية، وهي أطول فترة تقدم منذ يناير 2019. وجاء هذا الارتفاع، الذي دفع العقود الآجلة إلى منطقة ذروة الشراء، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد قيود التصدير حتى الربع الرابع.

وسيحصل التجار على لمحة رسمية عن المخزونات الأمريكية في وقت لاحق من يوم الخميس. وقبل ذلك، أفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لشخص مطلع على الأرقام. وسجل الانهيار أيضًا انخفاضًا في مخزونات النفط في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، بالإضافة إلى انخفاض كبير في مخزونات البنزين.

ويعني انتعاش النفط أن الأسعار ارتفعت الآن بنحو 9% هذا العام، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. كما ساعد تحسن آفاق الطلب على دعم الأسعار، مع تفاؤل كبار المتداولين في مؤتمر في سنغافورة هذا الأسبوع بشأن توقعات النفط. الاستهلاك في الصين.

قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في آسيا لدى بنك ميزوهو المحدود: “تظل ديناميكيات العرض ضيقة”. وقال إن الدولار الأمريكي أقوى. والعملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية ثامنة، مما دفع مقياس بلاتس للدولار إلى أعلى مستوى منذ مارس. وهذا الصعود يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ولا تزال الفواصل الزمنية التي تتم مراقبتها على نطاق واسع في السوق تشير إلى ضيق السوق، مع اتساع نطاق التخلف بالتزامن مع المكاسب في العقود الآجلة. وتوسع الفارق لمدة ستة أشهر لخام برنت القياسي العالمي إلى 4.40 دولارات للبرميل في تراجع هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوى منخفض بلغ 2.54 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، منحت السعودية عملاءها في آسيا والولايات المتحدة زيادات طفيفة في أسعار خامها بعد يوم من تمديد المملكة وروسيا جهودهما لتشديد سوق النفط. ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيس إلى آسيا في أكتوبر بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 3.60 دولارات للبرميل أكثر من السعر القياسي. وفي حين أن هذا لا يزال هو الأعلى منذ ديسمبر، إلا أن الارتفاع أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 30 سنتًا.