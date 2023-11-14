الشركة السعودية لشراء الطاقة توقع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع محطات توليد طيبة والقصيم بسعة 3600 ميجاواط وإضافة توسعة محطة توليد رابغ

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وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة، اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة للإنتاج المستقل طيبة-1، طيبة-2، القصيم-1، القصيم-2 بسعة 1800 ميجاواط لكل مشروع، وذلك بإشراف من وزارة الطاقة.

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي طيبة-1 والقصيم-1 بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميجاواط مع تحالف “الشركة السعودية للكهرباء” (SEC) كعضو إداري، و “شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) ” (ACWA Power) كعضو فني.

كما جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي طيبة-2 والقصيم-2 بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميجاواط مع تحالف شركة “الجميح للطاقة والمياه” (JENWA) كعضو إداري، وشركة “إي دي إف” (EDF) كعضو فني، وشركة “بحور للاستثمار” كعضو تحالف.

يأتي ذلك إضافة إلى مشروع توسعة محطة توليد رابغ، وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1200 ميجاواط، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق عن موافقتها للشركة السعودية للكهرباء على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التوسعة.

وتبلغ السعة الإجمالية للمشاريع 8400 ميجاواط، من المتوقع أن تسهم في تزويد حوالي 3.5 مليون وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا.

وتعـد هذه المشاريع امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.

وللمزيد من المعلومات عن مشاريع برنامج مزيج الطاقة وبرنامج إزاحة الوقود السائل في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: http://powersaudiarabia.com.sa