الشركة الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق الحجز للمرحلة الثانية من مجتمع السدن بمحافظة جدة

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، إطلاق المرحلة الثانية من حجوزات مشروع “مجتمع السدن” في محافظة جدة.

ويقع مجتمع السدن داخل النطاق العمراني للجهة الجنوبية من جدة عند ملتقى شبكة من الطرق الرئيسية، الذي يجعل منه مكانًا إستراتيجيًا يتيح إمكانية الوصول لجميع الوجهات الخارجية بسهولة؛ تعزيزاً لجودة الحياة ورفاهية السكن، إلى جانب ما يقدمه المجتمع من أساسيات الحياة للساكنين، بالإضافة إلى كافة مميزات الترفيه والراحة التي تبعد دقائق عن المسكن.

ودعت الشركة الراغبين في استكمال الحجز زيارة مكتب المبيعات أو من خلال الرابط: https://sakani.sa/app/mega-project/7، مبينة أن المرحلة الأولى للمشروع قد اكتملت حجوزاتها خلال فترة وجيزة من إطلاقها في الأول من شهر مارس الحالي، بما يعكس الاهتمام الكبير بمشاريع الشركة كونها الوجهة الأولى للباحثين عن سكن بجودة حياة عالية.

وقدمت “الوطنية للإسكان” الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تبدأ من 530 ألف ريال، كما أتاحت البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراطٍ للدعم السكني، وذلك ما أدى إلى اكتمال الحجوزات بوقت قياسي للوحدات السكنية البالغ عددها 2200 في مرحلتها الأولى، فضلاً عن إمكانيات الشركة في تطوير ضواحٍ متميزة ومجتمعات عمرانية متكاملة بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين؛ لتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفّر مفهوم جديد للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.

ويوفّر المجتمع أكثر من 5500 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تلبي جميع الاحتياجات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وذلك ضمن بيئة عمرانية تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع ومحاطة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية من مساجد ومرافق تعليمية ومراكز صحية وتجارية ورياضية، بالإضافة إلى وفرة المسطحات الخضراء ووجود 15 حديقة عامة داخل المجتمع.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.