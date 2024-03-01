“الشريك الأدبي” يتناول “أدب الصحافة” في جلسة حوار

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استعرضت مبادرة “الشريك الأدبي” التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في المقاهي العامة بمختلف مناطق المملكة، في جلسة حوارية بمدينة سكاكا عن “أدب الصحافة”، حيث اُستضيف بها الكاتب الصحفي عبدالله وافيه.

وابتدأ المحاور في استعراض عن أشكال الصحافة الأدبية التي تصدر عن منطقة الجوف كمجلة الجولة، مشيداً بحضورها الثقافي وعدم تأثرها بالمتغيرات التي شملت الصحافة بشكل عام.

وتناول في ثنايا اللقاء عن بدايات الصحافة السعودية والرموز من الكتّاب والصحفيين ومؤلفاتهم الذين أسّسوا المشهد الإعلامي في المملكة، مشيراً إلى تميّز حرية الثقافة في الوقت الحالي عبر ما تنتجه وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، وأن الثقافة أصبحت غير مقيدة برموز نخبوية متحكمة في مساراتها كما في السابق.

وفي ختام اللقاء فتح باب للنقاشات، وقدم المحاضر الشكر على تنظيم ملتقيات الشريك الأدبي والتي أسهمت في صناعة ثقافة تفاعلية بين المجتمع.