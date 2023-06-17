الشوكولاتة الداكنة ‏تحمي الإنسان من السكتات الدماغية المميتة

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كشفت إحدى الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة ‏تحوي مركباً يمكن أن يساعد في حماية الإنسان من السكتات الدماغية المميتة، والتي تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب جلطة دموية، أو انفجار الأوعية الدموية.

ومن أجل الوقاية منها قال الدكتور يوهانس أويس من مؤسسة برودجيت للطب العام في لندن: “إن ‏هناك أطعمة تستطيع الحماية من خطر الإصابة بالسكتة ‏الدماغية، وأهمها الشوكولاتة الداكنة التي ‏تحتوي على ‏ 70 % من الكاكاو الذي ساعد في تقليل فرص الإصابة بالسكتة ‏الدماغية، وتحتوي على مركبات ‏الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ‏ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة ‏الدماغية، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.