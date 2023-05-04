الشيخ السديس يلقي درساً في تفسير سورة الحديد وشرح كتاب (عمدة الأحكام)

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ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، درسه الدوري في المسجد الحرام في تفسير سورة الحديد الآية 25، وشرح كتاب ( عمدة الأحكام )، وشرح الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر والأخير من كتاب الصلاة، باب المواقيت.

وأكد خلال الدرس، أن هذه الدروس العلمية بالمسجد الحرام أسهمت في النقل الصحيح المستمد من الكتب والمتون الصحيحة للسنة النبوية، مستهلاً الدرس بشرح تفسير الآية 25 من سورة الحديد ومناسبة قوله تعالى: { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ…} ومناسبة قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ}.

وتناول معاليه شرح قوله تعالى:{وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}، كما شرح الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

وأوضح أهمية هذه الدروس ودورها في النقل الصحيح المستمد من الكتب والمتون الصحيحة, مؤكداً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجانب التوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام، وذلك وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.