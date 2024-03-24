الشيخ “جميل الحجيلان” يكشف رد “الملك فهد” على رجال الدين بعد اعتراضهم على ظهور الصوت النسائي بالإذاعة

قال الشيخ “جميل الحجيلان”، أول وزير للإعلام في المملكة، إن رجال الدين اعترضوا عند “الملك فهد” على ظهور الصوت النسائي بالإذاعة فكان رده عليهم “اليوم صوت فقط وغداً ستكون صوت وصورة”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الليوان”، أن صحيفة نيويورك تايمز سجلت هذه الأحداث، مضيفا “تمكنت بفضل الله من الحصول على نسخة منها”.