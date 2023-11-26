الصادرات الغذائية لكوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عام 2023

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ذكرت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية أنها تتوقع أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الصلة إلى مستوى مرتفع جديد العام الجاري، وسط توسع الاتجاه العالمي للأكل الصحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم .

وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الأغذية المعروف باسم “كي- فود بلاس” 4ر10 مليارات دولار أمريكي العام الجاري، بما يمثل زيادة بنسبة 2ر1 % بعد مرور عام وفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ويشمل “كي- فود بلاس” مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، بدءا من السلع الطازجة والمصنعة وحتى المعدات والحلول الزراعية.