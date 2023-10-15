الصحة العالمية: إجلاء آلاف المرضى جنوب غزة “حكم إعدام”

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها “تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة”، مشددة على أنه بسبب اكتظاظ المؤسسات الصحية في جنوب غزة سيكون الإجلاء “بمثابة حكم إعدام” على المرضى.

وتابعت أن نقل المرضى إلى جنوب غزة “حيث تعمل المرافق الصحية بالفعل بأقصى طاقتها وغير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، قد يكون بمثابة حكم إعدام”.

وأكدت المنظمة أن حياة العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحالتهم هشة أصبحت الآن “على المحك”.

وأشارت إلى المرضى في العناية المركزة والذين يعتمدون على أجهزة دعم الحياة، والأطفال حديثي الولادة في الحاضنات، والمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هؤلاء وغيرهم “يواجهون جميعا تدهورا وشيكا في حالتهم أو الموت إذا أجبروا على التحرك وانقطعوا عن الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم”.

وتقصف اسرائيل شمال قطاع غزة قبل عملية برية مرجحة في القطاع.

وأضافت المنظمة أن العاملين الصحيين في شمال غزة يواجهون الآن “خيارا مؤلما” بين التخلي عن المرضى المصابين بأمراض خطيرة، أو تعريض حياتهم للخطر من خلال البقاء في المكان، أو تعريض حياة مرضاهم للخطر أثناء محاولتهم نقلهم إلى المستشفيات الجنوبية “التي لا تملك القدرة على استقبالهم”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن “الغالبية الساحقة من مقدمي الرعاية اختاروا البقاء واحترام قسمهم كمحترفين في مجال الصحة”.

وشددت أنه “لا ينبغي للعاملين في مجال الصحة أن يضطروا أبدا إلى اتخاذ مثل هذه الخيارات المستحيلة”.

غزة على شفا كارثة إنسانية محققة

وكان قد وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الوضع الراهن في غزة بأنه “صعب للغاية”، في حين يُنذر التصعيد المتلاحق بـ”كارثة إنسانية مُحققة”.

وتحدث المنظري في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن تداعيات الوضع الراهن بالقول إن: “الجرحى والقتلى بالآلاف، وأعداد من شردوا من بيوتهم لا حصر لها، في الوقت الذي توشك المواد الأساسية من غذاء ومياه ووقود وأدوية على النفاد.”

وأضاف أن التقاعس عن تيسير وصول هذه الإمدادات لمن يحتاجونها وتركهم للمعاناة أو الموت، هو هزيمة أخلاقية للمجتمع الإنساني بأكمله ولا يجوز أن نسمح لها بالحدوث.

وكرر المنظري مناشدته بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والامتناع عن استهداف المنشآت الصحية والعاملين الصحيين ومقدمي الرعاية الإنسانية.