«الصحة العالمية» تكشف تفاصيل تجاربها السريرية للقاحات «إيبولا السودان»

تفاصيل تجارب لقاحات سلالة إيبولا السودان

وذكر تيدروس في كلمة عبر الإنترنت أمام اجتماع لمسؤولي الصحة الإقليميين في أفريقيا في العاصمة الأوغندية كمبالا، إن لقاحات كثيرة يجري تطويرها حاليا وقد تصبح قادرة على معالجة سلالة السودان، وأضاف: إن اثنين من هذه اللقاحات “قد يخضعا لتجربة سريرية في أوغندا في الأسابيع المقبلة إلى حين صدور الموافقات التنظيمية وغيرها من الحكومة الأوغندية. تركيزنا الأساسي الآن هو السيطرة بسرعة واحتواء هذا المرض لحماية المناطق المجاورة والبلدان المجاورة أيضا”.

ولم يسهب تيدروس في تفاصيل عن اللقاحات المقرر خضوعها للتجربة بما في ذلك أسماؤها أو الشركات التي طورتها، فيما ينتشر فيروس الإيبولا، وهو حمى نزفية، من خلال ملامسة سوائل الجسم للشخص المصاب. وتشمل أعراض المرض الفيروسي الضعف الشديد وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق والقيء والإسهال والطفح الجلدي من بين أعراض أخرى.

وعلى الرغم من عدم توافر لقاح لسلالة السودان، قالت منظمة الصحة العالمية سابقا إن هذه السلالة أقل قابلية للانتقال وأظهرت أن معدل الوفيات الناتجة عنها أقل من نوبات التفشي السابقة من إيبولا زائير.