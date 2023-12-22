“الصحة العالمية”: لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة

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أكدت منظمة الصحة العالمية, أنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة، واصفةً مشاهد مرضى متروكين دون طعام وماء بأنها “لا تحتمل”.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن في تصريح مساء الخميس “لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال”، مضيفاً أن المستشفى الأهلي هو الأخير، الذي اقتصرت خدماته على تقديم إسعافات أولية أساسية فقط.

وأضاف “لم تعد هناك غرف لإجراء عمليات بسبب نقص الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية والطواقم الطبية من جراحين ومتخصصين آخرين “.

وجدد المسؤول الأممي دعوة المنظمة إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية، مشدداً على أنه من الضروري تعزيز وإعادة تزويد المرافق الصحية المتبقية، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف المصابين ووقف إراقة الدماء والقتل.