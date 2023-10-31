الصحة الفلسطينية: 400 شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا بغزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 400 شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا بغزة.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في جباليا إلى 100 شهيد.
واستهدف الاحتلال مجددًا مخيم جباليا بغارات مكثفة، ما أدى إلى وقوع عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى الإندونيسي.
بحسب بيان لوزارة الداخلية بغزة، تعرض مخيم جباليا لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات.
ومجزرة جباليا، هي الأحدث في سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، والتي بلغت نحو 18 مجزرة وراح ضحيتها 216 شهيدًا، معظمهم من النازحين إلى جنوب القطاع، والذي تزعم إسرائيل أنها مناطق آمنة.