الصحة الفلسطينية: 400 شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا بغزة

ومجزرة جباليا، هي الأحدث في سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، والتي بلغت نحو 18 مجزرة وراح ضحيتها 216 شهيدًا، معظمهم من النازحين إلى جنوب القطاع، والذي تزعم إسرائيل أنها مناطق آمنة.