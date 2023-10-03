“الصحة” تحصل على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

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حصلت وزارة الصحة على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني عن “مسار الأثر” في نسختها الأولى.

وتهدف الجائزة التي شهدت مشاركة أكثر من 1300 جهة وبرنامج إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحفيز الابتكار عبر إبراز المتميزين في ابتكار أفضل الحلول والممارسات في القطاع، وتكريم الجهود المبذولة في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية.

وتنقسم الجائزة إلى 3 مسارات رئيسة هي: التميُّز، والابتكار، والأثر، إذ تمنح جائزة التميُّز للجهات الأعلى تطبيقًا لمعايير التميز في برامجها المرخصة من المركز، وتمنح جائزة الابتكار للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمنح جائزة الأثر للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني.

وتم تحديد هذه المسارات نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام فيه، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع، وبما يحقق مفاهيم العدالة والتمكين والتطوير في المنظومة.

وتعد الجائزة محركًا فاعلًا للتميُّز والابتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، ودعمها لتوجهات المملكة في ريادة الابتكار عالميًا، وتعظيم دورها الفاعل في البحث والتطوير للمساهمة في تحقيق مكانة مرموقة عالميًا، وتدعم الإنجازات السابقة المتحققة في مجال الابتكار من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني وفق رؤية المملكة 2030، وتستهدف الجائزة في نسختها الأولى الجهات كافة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الخاصة بكل مسار، من القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي.