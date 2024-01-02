“الصحة” تنصح 6 فئات بـ”كورونا المطور”

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حددت وزارة الصحة، الفئات الأكثر أولوية، التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور، من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.

وأوصت الوزارة كلاً من: الحوامل، ومن يبلغون من العمر 50 عاماً وأكثر، إضافة إلى الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى، والمصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة، بما فيها السرطان النشط.

ويستخدم لقاح كوفيد-19 المطور، وفق هيئة الصحة العامة، للوقاية من مضاعفات كورونا، وتشمل فعاليته المتحورات السائدة، ويتاح استخدامه لمن تجاوز 18 عاماً، ويمكن أخذه بغض النظر عن عدد الجرعات السابقة.

وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة، لمنع أو تقليل مضاعفات المرض، وتشمل إلى جانب الفئات المذكورة، من لديهم عوامل خطورة سبب السمنة المفرطة.