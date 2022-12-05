“الصحة” توضح الطريقة والخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال

كشفت وزارة الصحة، عن الطريقة والخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال (القمع)، والتي تتضمن التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، مع رج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء.

وقالت الوزارة، إن الطريقة الصحية تشمل وضع فتحة البخاخ في نهاية القمع المخصص لذلك، ووضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي الفم والأنف، وكذلك وضع السبابة على عبوة البخاخ والإبهام أسفل القمع الموصل، وقيام الطفل بإخراج الهواء من رئتيه (زفير).

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطوات تتضمن أيضاً الضغط على عبوة البخاخ مرة واحدة، وترك الطفل يأخذ شهيقاً عميقاً لمدة ست مرات على الأقل، مع إمكانية تكرار نفس العملية بعد مرور 30 ثانية وترك الطفل يغسل فمه بالمضمضة بالماء.

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