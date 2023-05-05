«الصحة»: 121 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (841,469) حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (227) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (827,923) حالة.
وأضافت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند (9,645) حالة.
وتابعت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ (3,901) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة (65) حالة.