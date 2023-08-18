الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر

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بحضور فخامة رئيس جمهورية مدغشقر السيد أندريه راجولينا، شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثًلا في مدير عام عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، اليوم في وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر على نهر مانقوكي في جمهورية مدغشقر، الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 20 مليون دولار، وذلك بجانب المؤسسات والصناديق التنموية في مجموعة التنسيق العربية وحكومة مدغشقر، لتمثّل تلك الإسهامات المشتركة دعم البنية التحتية وتعزيز النمو في مختلف مناطق الجمهورية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس؛ دولة رئيس وزراء مدغشقر السيد كريستيان نتساي، ومعالي وزير الأشغال العامة العقيد أندرياناتريينا ندريامهاجا ليفاه، وعدد من المسؤولين.

ويهدف المشروع إلى الربط بين منطقتي أتسيمو أندريفانا ومينابي من خلال هذا الجسر، إذ يسهم المشروع في دعم القطاعات الزراعية والسياحية في مدغشقر، كما سيؤدي الجسر دورًا رئيسًا في تعزيز سبل العيش للمزارعين المحليين من خلال نقل منتجاتهم إلى الأسواق التجارية بشكل أسرع، فضلًا عن تعزيز إمكانية الوصول إلى العديد من فرص الجذب التي توفرها هذه المناطق، كما سيسهم المشروع في الحد من الازدحام المروري، وتقليل نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، من خلال تهيئة الطرق المجاورة للجسر.

إضافةً إلى ذلك سيعمل المشروع على تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، كما أنه يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثّل في “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”، والهدف الحادي عشر المتمثّل في “مدن ومجتمعات مستدامة”.

وبهذه المناسبة قال فخامة رئيس جمهورية مدغشقر: “أود أن أعرب عن امتناني للمساهمين التنمويين في هذا المشروع، بما في ذلك الصندوق السعودي للتنمية، لبناء الجسر مانقوكي بطول حوالي 878 مترًا، كما أقدم شكري لهم على هذا الدعم لبلادنا في هذه المسيرة نحو تنمية ورفاهية سكان جمهورية مدغشقر، والمضي قدمًا للنهوض بالبنية التحتية، وعلينا أن نواصل العمل يدًا بيد مع الشركاء التنمويين من أجل بناء مستقبل مزدهر في كل منطقة من مناطق مدغشقر”.

كما أوضح وزير الأشغال العامة خلال كلمته أن مشروع جسر نهر مانقوكي يُعد أطول جسر في مدغشقر، ويأتي ذلك بإسهامات من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك لدعم البنية التحتية التجارية بين مناطق البلاد، مبينا أنه سيعزز الإمكانات السياحية والزراعية للمنطقة، حيث تبذل حكومة مدغشقر قصارى جهدها لمحاربة العزلة لبعض المناطق، مؤكدا دعم البنية التحتية وحمايتها لصالح تنمية جنوب مدغشقر.

من جهته أشار مدير عام عمليات أفريقيا إلى أن تشييد جسر مانقوكي يتوافق بشكل وثيق مع حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أنه سيسهم في تحسين روابط النقل بين منطقتين رئيستين، لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في مدغشقر، وتحفيز القطاعات الرئيسة مثل السياحة، ويمثّل المشروع قيمة مشتركة في التعاون مع الشركاء الدوليين نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه يشكّل نتيجة للعلاقات التنموية الوثيقة والشراكة الإنمائية الناجحة طويلة الأمد القائمة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مدغشقر منذ أكثر من 47 عامًا”.

الجدير بالذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978م، (6) قروض تنموية لتمويل (6) مشروعات وبرامج إنمائية في قطاعات الطاقة، والصناعة والتعدين، والنقل والمواصلات في جمهورية مدغشقر، بقيمة إجمالية تتجاوز (69) مليون دولار، ويأتي ذلك الدعم للإسهام في تعزيز أُطر التنمية للوصول إلى الازدهار المستدام في الجمهورية.