الصين: الطريق إلى حل دائرة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يكمن في استئناف محادثات السلام

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أدانت الصين اليوم /الاثنين/ العنف ضد المدنيين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره بشكل فعال والعمل بشكل مشترك لتهدئة الوضع.

وأكدت أن الطريق إلى حل دائرة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يكمن في استئناف محادثات السلام، وأن الصين ستواصل بذل جهود حثيثة في هذا الصدد إلى جانب المجتمع الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج – حسبما نقلت قناة “تشانيل نيوز آشيا” – “إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع بين فلسطين وإسرائيل”.

وأضافت ماو “أن بكين تشعر بحزن عميق إزاء سقوط ضحايا من المدنيين بسبب الصراع، وتعارض وتدين الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين”، وتعارض الأعمال التي توسع نطاق الصراع وتقوض الاستقرار الإقليمي، وتأمل في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن”.