الصين تكتسح ذهب وفضة السيدات في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

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سيطرت الصينيتان “إكسياموي لانج” و “زايو وانج” على الميداليات الذهبية والفضية الست لمنافسات وزن 81 كجم للسيدات التي جرت اليوم الجمعة ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي تختتم بعد غدٍ الأحد في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وحققت “لانج” فضية الخطف برفعها 122 كجم، وذهبية النتر برفعها 159 كجم ورقم قياسي عالمي جديد، وذهبية المجموع بـ281 كجم.

وخطفت زميلتها “زايو” ذهبية الخطف برفعها 122 كجم، وفضية النتر برفعها 155 كجم، وفضية المجموع بـ277 كجم.

وفي الخطف، نالت الإكوادورية “باريرا داجوميس” الميدالية البرونزية بـ115 كجم، واستحوذت الإسترالية “تانا سيكاما” على برونزيتي النتر بـ146 كجم والمجموع بـ256 كجم.