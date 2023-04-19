الصين تنفي مزاعم تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية

وجاء في بيان وزارة التجارة، ردًاعلى تقارير إعلامية، عن مزاعم توريد الصين طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في مناطق الصراع: “تواصل الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، في الوقت نفسه، أنها لا تفكر في أفعالها، ولكن مع بعض الدول الغربية، دون أي سبب تنشر معلومات كاذبة حول تصدير الطائرات دون طيار الصينية إلى روسيا، وتشويه سمعة الشركات الصينية. وأن الصين تعارض هذا بشكل قاطع”.