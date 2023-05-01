الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

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أثار كتاب التاريخ لتلاميذ المدارس الصينيين الذي يذكر استجابة البلاد لوباء «كورونا» لأول مرة نقاشاً على الإنترنت، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأعلن قادة الحزب الشيوعي الصيني «انتصاراً حاسماً» على الفايروس في وقت سابق من هذا العام.

وتساءل البعض عما إذا كان الوصف ضمن الكتاب الذي يتناول محاربة البلاد للفايروس صحيحاً وموضوعياً.

كما اتُهمت الدولة بعدم الشفافية في مشاركة بيانات فايروس «كورونا».

وبدأ مقطع فيديو قصير يُظهر فقرة من كتاب التاريخ المدرسي لطلاب الصف الثامن على «دويين»، النسخة المحلية الصينية من «تيك توك»، ينتشر منذ يوم الأربعاء، تم تحميله بواسطة مستخدم يبدو أنه مدرس تاريخ، ويوضح الوصف «لقد تمت كتابة القضية بالفعل في كتب التاريخ».

وحصلت «هيئة الإذاعة البريطانية» على نسخة من الكتاب، الذي نشرته دار نشر الكتب المدرسية الرئيسية في البلاد. وتظهر المادة المرتبطة بـ«كورونا» في القسم الذي يعرض «التغييرات في الحياة الاجتماعية».

وتدّعي الصين أن لديها أحد أدنى معدلات وفيات «كوفيد – 19» في العالم.