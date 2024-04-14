الصين وأمريكا تسيطران على ذهب عالمية المبارزة .. و67 منتخباً يخوضون غداً منافسات الفرق

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توّج رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة الشيخ سالم القاسمي، الفائزين بمنافسات اليوم الثاني للرجال ضمن بطولة العالم للمبارزة المقامة حالياً في الرياض.

وحقق اللاعب الصيني ليو واي جو الميدالية الذهبية في سلاح الشيش (فردي) تحت 17 عاماً ، بعد فوزه على الأمريكي ديسينو دون الذي نال الفضية، وحصل لاعب هونج كونج لوك شيون على البرونزية، فيما نال الكندي واكس جاي بو على البرونزية والمركز الثالث المكرر.

كما توّج رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان، الفائزات لسلاح الشيش تحت 17 عاماً، حيث حصدت الأمريكية ليو جلين الميدالية الذهبية، بعد فوزها على فوفلو بوبا التي نالت الفضية، فيما ظفرت البولندية كوس نتازيا على البرونزية، ونالت الكندية زيهانق زيلينا البرونزية والمركز الثالث المكرر.

وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثالث، عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بسلاح الشيش للشباب (فرق) للرجال والسيدات، بمشاركة 67 منتخباً، وسيمثل المنتخب السعودي في منافسات “الرجال” سعود الرشيد، وإبراهيم الهديب, ومهدي القروص, وعبدالعزيز التويجري، فيما يمثل منتخب “السيدات” لين الفوزان، وياسمين الصبان، ولميد المري، والجوهرة المري.