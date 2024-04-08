الصين: 3245,7 مليار دولار، حجم احتياطات النقد الأجنبي بالبلد

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ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بالبلد بلغ 3245,7 مليار دولار حتى مارس الماضي، بارتفاع 19,8 مليار دولار أو 0,62 بالمائة مقارنة بفبراير الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة في حجم احتياطيات البلد من النقد الأجنبي تعزى إلى تأثيرات مشتركة لصرف العملات وتغيرات في أسعار الأصول وعوامل أخرى، مضيفة أن الاقتصاد الصيني سيواصل صعوده، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على حجم احتياطيات النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام.

وقال ون بين ، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، إنه بدعم من الأسس الاقتصادية الجيدة والسياسات المعززة لتحقيق الاستقرار بالاستثمارات الأجنبية، وغيرهما من العوامل، سيواصل حجم احتياطيات الصين من النقد الأجنبي استقراره بشكل عام.