الضاحي في بريكس BRICS

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تلقى الدكتور ابراهيم بن ضاحي الضاحي رئيس المركز الدولي للاستثمار والشراكة الاستراتيجية في بريطانيا دعوة زيارة من الدكتورة لاريسا زيلينتسوفا رئيسة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية في منظمة بريكس .

إجتمع خلالها الضاحي مع رئيسة تحالف بريكس و عدد من رجال الاعمال والشركات و تم استعراض الفرص الاستثمارية في دول البريكس

وافاد الضاحي ان دول تحالف بريكس تعتبر احدى المجموعات الدولية ذات الاقتصاديات الصاعدة وصاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم حيث يبلغ حجم اقتصادها حوالي 26 تريليون دولار بما يمثل حوالي 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، وسيصبح بعد انضمام الدول الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي و تشكّل بريكس مجتمعة حوالي 40% من مساحة العالم ويعيش فيها أكثر من 42% من سكان الكرة الأرضية، و تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية .

الجدير بالذكر ان المركز الدولي للاستثمار والشراكة الاستراتيجية في بريطانيا يعمل في مجال تقديم الاستشارات والشراكات الاستراتيجية الدولية وحلول التمويل للمشاريع الحكومية والقطاع الخاص بالتعاون مع شركات وبنوك دولية

ويُعنى ايضاً في تجارة الغاز والنفط ومشتقاته و الحبوب القمح وغيرها وتوريد وتوطين الصناعات العسكرية ..

وفي ختام الزيارة قدمت د. لاريسا رئيسة تحالف بريكس درعاً تذكارياً للدكتور ابراهيم الضاحي بمناسبة زيارته ..