“الطائف”.. ورد و”مطر”

شكلت الأمطار التي هطلت في المناطق البرية والجبلية بمحافظة الطائف لوحة فنية بديعة، جعلت منها مقصداً سياحياً للزائرين من مختلف الجنسيات، ومحطة جذب للهواة من محبي المغامرات الجبلية.

وظهرت محافظةُ الطائف وأوديتها وشعابُها الجبلية في أبهى صورها مع الحالة المطرية الصيفية، وسط أجواء معتدلة مفعمة بالحيوية والجمال.

وتكتسي جبال الطائف الشاهقة وأوديتها جمالاً ورونقاً مختلفاً، مع تدفق شلالات المياه من بين الجبال لترسم مناظر طبيعية بديعة تشهد بين ثناياها تفتح الأزهار ونمو الأعشاب والشجيرات والنباتات الطبيعية العطرية.

ورسمت تلك الأجواء فرصاً للزراعة والإقبال السياحي، والذي انعكس على اخضرار أشجار العرعر والنباتات والشجيرات الرائعة التي تبهج النفس وتضفي صوراً من الجمال.