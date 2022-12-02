“الطاقة الدولية”: هناك تقدم عالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة.. والسبب ارتفاع الأسعار

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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الجمعة)، إن العالم أحرز تقدماً نحو تحقيق كفاءة الطاقة هذا العام، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، غير أن هذا التقدم لا يزال غير كافٍ لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

ودعت الوكالة الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، إذ إنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوكالة أن هناك بيانات أولية تشير إلى أن الاستثمارات العالمية في تحسين كفاءة الطاقة، مثل المضخات الحرارية وعزل المباني، سترتفع 16% هذا العام إلى 560 مليار دولار.

وأضافت أن هذه الاستثمارات أدت إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة بـ2% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل نحو ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية، إلا أنه أقل من معدل الـ4% سنويا الذي يُعد ضروريا للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع بيع ما يقرب من 3 ملايين مضخة حرارية، تستخدم طاقة ميكانيكية تعمل بالكهرباء وليس الوقود الأحفوري لتدفئة المباني وتبريدها، في أوروبا هذا العام تعادل ضعف الوحدات التي بيعت في 2019.