«الطاقة الذرية» تعلن منعها من دخول أقسام في محطة زابوريجيا النووية

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، عدم تمكنها من دخول أقسام تضم مفاعلات عديدة في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تشهد انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي.

وقالت الوكالة الأممية في بيان إن خبراء تابعين لها “ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى كل أقسام الموقع” في جنوب أوكرانيا.

وأضافت “مدى الأسبوعين الماضيين، لم يُسمح لهم بدخول غرف المفاعلات في الوحدات 1 و2 و6” في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، التي تسيطر عليها روسيا منذ مارس 2022.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “للمرة الأولى، لم يُسمح لهم بالوصول إلى حرم مفاعل وحدة متوقفة”، حيث “يوجد قلب المفاعل والوقود المستهلك”.

وتابعت الوكالة “بالإضافة إلى ذلك، ما زال الوصول إلى أجزاء معينة من غرف التوربينات محدوداً”. وما زالت الوكالة تنتظر أيضًا “الوصول إلى أسطح المفاعلات”.

واستهدفت ضربات محطة زابوريجيا وانقطعت عن شبكة الكهرباء ثماني مرات، وأصبحت في وضع دقيق يثير مخاوف من وقوع حادث نووي كبير.

وتتبادل كييف وموسكو اتهامات بالتخطيط للتسبب بحادث في الموقع. وتنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائماً فريقاً من الخبراء في الموقع.

وأعلنت أيضًا أنّه منذ إجراء أعمال بات هناك خط كهرباء للطوارئ سيكون “قادرًا تلقائيًا على توفير الكهرباء من دون تدخل يدوي وبالتالي متأخر، شرط أن يظل قيد التشغيل”.

وقالت “هذا تطور مهم، لأنه يسمح بضمان استقلال نظام إمداد الموقع بالطاقة، على الرغم من أن الوضع العام لإمدادات الطاقة خارج الموقع ما زال هشاً جداً”.