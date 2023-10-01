الطريس ضمن حكام مونديال الناشئين في إندونيسيا

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اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 54 حكماً لإدارة مواجهات كأس العالم تحت 17 عاماً التي ستقام خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في إندونيسيا.

وكشفت لجنة الحكام عن اختيار 18 حكماً رئيسياً و36 حكماً مساعداً للبطولة بالإضافة إلى تعيين 18 حكماً لتقنية الفيديو. وضمت قائمة الخيارات عدداً من الحكام العرب، منهم الحكم السعودي خالد الطريس والمصري أحمد حسام والكويتي عبد الله جمالي والإماراتيون جاسم العلي وسعيد المرزوقي وعمر العلي والتونسي حساني خليل والجزائري لحلو بن إبراهيم والليبي إبراهيم معتز والموريتاني دحان بيدا.

وأعرب بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة حكام «فيفا» عن تطلعه لانطلاقة منافسات أول بطولة لفيفا تقام في إندونيسيا، مشيراً إلى أنها «ستكون مهمة لفريق الحكام، حيث سيكونون جزءاً أيضاً من الإرث العام الذي ستتركه بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في البلاد».

وأضاف كولينا: «بعد نجاح كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في الأرجنتين، ستمنح هذه البطولة مسؤولي FIFA الموهوبين الفرصة لإظهار مهاراتهم في بيئة دولية مع اتخاذ خطوة حاسمة أخرى إلى الأمام في حياتهم المهنية».

ومن جانبه، قال ماسيمو بوساكا، مدير التحكيم في «فيفا»: «فلسفة التحكيم في (فيفا) تعد مفتاحاً لأداء الحكام، ونهدف لتحقيق الاتساق والتجانب في جميع مكونات اللعبة. وبالنسبة لـ(فيفا)، من الضروري التأكد من انتقاء أفضل الحكام المختارين من جميع أنحاء العالم لمسابقات (فيفا)».

وأوضح بوساكا: «سيشارك الحكام المختارون للمباريات قبل بضعة أيام من انطلاق البطولة في ندوة تحضيرية نهائية، يستعرضون ويحللون فيها مقاطع فيديو لمواقف مباريات حقيقية، ويشاركون في جلسات تدريب عملية مع اللاعبين، ستُصور لتمكين المشاركين من تلقي تعليقات فورية من المدربين».