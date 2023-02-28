الطريقة الصحيحة لعلاج الندوب.. احذر من الشمس

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أوصى طبيب ألماني بضرورة العناية بالندوب في أقرب وقت ممكن، وهذه هي الطريقة الصحيحة لعلاج الندوب.

ويتم ذلك بعد انغلاق الجرح وإزالة الغرز وزوال قشرة الجرح.

وأوضح البروفيسور جيرد جاوجليتس طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أنه ينبغي أولا تدليك موضع الندبة بلطف لدعم شفاء الأنسجة، ثم تطبيق كريم أو جل أو زيت مخصص للعناية بالندوب، وذلك بمعدل يصل إلى ثلاث مرات يوميا.

كما أوصى جاوجليتس باستخدام المستحضرات، التي تجمع بين المكونات الفعالة لمستخلص البصل (Extractum cepae) والهيبارين والألانتوين.

ومن المهم أيضا عدم تعريض الندوب الجديدة للشمس. كما يحظر أيضا استخدام أجهزة التسمير الاصطناعي (السولاريوم).

وأشار البروفيسور الألماني إلى أنه لا يزال من الممكن علاج الندوب، التي مر عليها عام أو أكثر.