الظهور الأوّل لأسطول “طيران الرياض”

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نشرت شركة “طيران الرياض”، مجموعة من الصور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد، والتي ستتخذ من مطار الملك سلمان بالرياض مقرًا لعملياتها في العالم.

وتعد هذه هي الطائرة الأولى من أصل 39 طائرة B787-9 مع خيار الشراء لـ33 طائرة إضافية من ذات الطراز.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في وقت سابق، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي.

وتهدف شركة طيران الرياض لإثراء تجربة المسافرين، بإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.