العاصفة كيران تغلق مدارس وتسبب فوضى السفر في بريطانيا

المناطق_متابعات

أدت رياح بلغت سرعتها أكثر من 160 كيلومترا في الساعة إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، وإغلاق المدارس، وحالة من الفوضى في السفر بعد أن ضربت العاصفة كيران جنوب إنجلترا وجزر القنال.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مكتب الأرصاد الجوية رفع درجة التحذير من الرياح في وقت لاحق صباح أمس (الخميس)، إلى ثاني أشد درجة تحذير في جنوب إنجلترا حتى الساعة 12 ظهرا (1200 بتوقيت غرينتش).

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع حدوث فيضانات في 77 منطقة، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وقالت شركة «بي آند أو فيريز» البريطانية لتشغيل العبارات إنه تم إبعاد حركة السياح عن ميناء دوفر حيث أدت الظروف الجوية القاسية إلى إغلاق الميناء.

وحثت شركة «ساوثرن ريل» للسكك الحديدية المسافرين على العمل من المنزل إذا أمكن ذلك وتجنب الرحلات غير الضرورية بسبب خطر تساقط الأشجار والحطام على خطوط السكك الحديدية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن سقوط أسطح المباني وخطوط الكهرباء والأشجار على الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، أمر محتمل جراء العاصفة.