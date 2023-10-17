العاهل الأردني: الحرب دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة لكارثة

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حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء من أن الحرب بين اسرائيل وحماس “دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها”.

“دخلت مرحلة خطيرة”

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله “حذر من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية”.

وعبر عن “إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة”.

“جريمة حرب”

كما اعتبر أن “هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

فيما أكد أن “الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة”.

وقتل 500 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، والمعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

إسرائيل تتهم الجهاد

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلقه الجهاد هو الذي ضرب المستشفى.

يذكر أن إسرائيل أعلنت الأحد الماضي أنها في حرب، غداة اختراق مقاتلي حركة حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون، وفق مسؤولين إسرائيليين.