العاهل الأردني: تمكنا من إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني بغزة

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كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن أفراد من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال في منشور على منصة إكس إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

ولم يوضح الملك عبد الله في تدوينته كيفية تنفيذ العملية، لكنه أضاف “سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.

وتابع “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة”.

بواسطة مظلات

بدوره، نقل بيان للجيش الأردني، عن مصدر عسكري لم يسمّه أن عملية الإنزال تمت بواسطة مظلات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار المصدر إلى أن الإمدادات في المستشفى “أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.

كما أوضح “تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.”

وأعلن في 14 أكتوبر الماضي، أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي.

ليخرج المستشفى عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي للمناطق المحيطة به وقطع الطرق المؤدية إليه، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا.

وشنت حركة حماس هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، قضى فيه حوالي 1400 إسرائيلي، وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش الإسرائيلي.

فيما ترد إسرائيل بحملة قصف جوي غير مسبوقة أزالت مناطق سكنية بكاملها في قطاع غزة، كما طالت محيط أكبر وأهم المستشفيات بالقطاع، إضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وحتى الساعة سقط نحو 9770 قتيلا فلسطينياً جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة، بينهم 4800 طفل، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.