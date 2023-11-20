العاهل الأردني يحذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية

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أكد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ضرورة وقف الحرب على غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

والتقى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وأكد العاهل الأردني ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع، محذرًا من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد العاهل الاردني على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.