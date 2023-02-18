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العثور على جثة نجم تشيلسي السابق كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 12:04 مساءً

قال وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو؛ اليوم السبت، إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمّر الذي وقع الأسبوع الماضي.

ووفق رويترز، قال مراد أوزونمحمد؛ وكيل أعمال اللاعب للصحفيين، في هاتاي، حيث تمّ العثور على جثة جناح تشيلسي السابق، “عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، لا يزال تتم إزالة مزيدٍ من الأنقاض. كما تمّ العثور على هاتفه”.

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو؛ تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعاتٍ من الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة أخيراً بعدما سجّل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 12:04 مساءً
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