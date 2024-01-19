العراق تهز شباك اليابان بثنائية فى شوط أول مثير بكأس آسيا 2023

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أنهى منتخب العراق أحداث الشوط الأول الذي يجمعه مع نظيره منتخب اليابان متقدما بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر،ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة كأس آسيا 2023.

وجاء الهدف الاول عبر اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز اللاعب نفسه التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

ويتواجد منتخبى العراق واليابان، فى المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة كأس آسيا 2023، رفقة كل من فيتنام وإندونيسيا.

ويحتل منتخب العراق صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة كأس آسيا آسيا 2023 برصيد 3 نقاط، وتأتى اليابان فى المركز الثانى بنفس عدد النقاط حيث فازت اليابان فى لقاء الجولة الأولى ضد فيتنام (4-2)، فيما انتصر العراق على إندونيسيا(3-1)

ويسعى منتخب العراق للفوز على اليابان لاعتلاء صدارة المجموعة منفردا وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ثمن نهائى كأس آسيا.

وحقق منتخب العراق، بطل كأس آسيا عام 2007، رقما إيجابيا للمرة الأولى بعد فوز أسود الرافدين على نظيره الإندونيسى بنتيجة ضمن 3-1 فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

وتنقسم المنتخبات المشاركة فى كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات فى الدور الأول، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضا للدور التالى.

وتبدأ مباريات الدور الـ16 اعتبارا من 28 يناير حتى الأربعاء 31 الشهر ذاته، فى حين تُلعب مباريات دور ربع النهائى فى 2 و3 فبراير، ونصف النهائى فى 7 و8 فبراير، أما المباراة النهائية فستجرى 10 فبراير 2024، فى حين لا يوجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.