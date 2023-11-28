العراق يحذر من اندلاع صراع إقليمي إذا استؤنفت الحرب في غزة

المناطق_متابعات

قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للشؤون الخارجية، إن العراق يعتقد أن المنطقة قد تشهد صراعاً إقليمياً‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ما لم تتحول الهدنة الحالية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتشن فصائل مسلحة في المنطقة ومنها حزب الله اللبناني والعديد من الفصائل العراقية هجمات شبه يومية على القوات الإسرائيلية والأميركية رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.

لكن لم ترد أنباء عن وقوع هجمات على القوات الأميركية في العراق أو سوريا منذ أن بدأت حماس وإسرائيل هدنة أربعة أيام الأسبوع الماضي، مقارنةً بأكثر من 70 هجوما في الأسابيع السابقة.

وأعلنت بعض الفصائل العراقية المسلحة الرئيسية التي تقف وراء الهجمات الأخيرة، ومنها “كتائب سيد الشهداء” و”كتائب حزب الله”، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها أشارت إلى أنها ستستأنف الهجمات إذا انتهت الهدنة.

وقالوا أيضاً في تصريحاتهم إنهم ما زالوا يسعون إلى طرد القوات الأميركية في العراق في نهاية المطاف. ويوجد نحو 2500 جندي أميركي في إطار مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية التي تقاتل فلول تنظيم داعش.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إن المنطقة برمتها مقبلة على صراع مدمر قد يشمل الجميع، ولا يُعرف مدى توسعه أو كيفية السيطرة عليه وإيقافه.

وقال في حديث مع وكالة “رويترز” إن لهذا السبب يرى العراق أن أي وقف لإطلاق النار في الصراع مفيد ومهم في هذه المرحلة للشعب الفلسطيني أولاً ولجميع دول المنطقة بما في ذلك العراق.