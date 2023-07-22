العراق يدين بشدة حرق مجموعة متطرفة نسخة من القرآن أمام سفارته في الدنمارك

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات.