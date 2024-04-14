العراق يعلن إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران مع بدء الهجوم الإيراني ضد الكيان الإسرائيلي

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أعلن العراق مساء اليوم إغلاق أجوائه أمام حركة الملاحة، وذلك في أعقاب هجوم إيران بالمسيرات ضد الكيان الإسرائيلي.

وأفادت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان لها، بغلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، ابتداء من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي من فجر يوم غد، مؤكدة أن هذه المدة قابلة للتمديد.

وبينت سلطة الطيران المدني العراقي، بأن غلق الأجواء سيكون بشكل مؤقت واحترازي، وأن ذلك “يأتي ذلك حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، ومن خلال تقييم المخاطر لأمن الطيران المدني ووفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا”.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلن أحمد هوشيار مدير مطار مدينة أربيل عاصمة الإقليم الواقع شمال العراق، عن توقف الملاحة الجوية في سماء العراق عموما، بما فيها مطارات إقليم كوردستان.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم، بأن “الحرس الثوري” الإيراني بدأ هجوما واسعا بالمسيرات ضد الكيان الإسرائيلي، فيما أكد جيش الكيان كذلك بدء الهجوم والاستعداد للتصدي له.