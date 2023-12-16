العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة يواصل منافساته لليوم الثالث

المناطق_واس

تواصل منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة فعالياتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض.

وشهد اليوم الثالث تنافساً قوياً بين أمهار أعمار سنتين (أ) حيث فاز المهر “حامد صارم” لمربط صارم بالمركز الأول، فيما نال المركز الثاني “دهيم الجواد” لمربط الجواد، وجاء في المركز الثالث “بدر صارم” لمربط ورده، وتوج الفائزين رئيس المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة “الواهو” بيتر جي بوند، وفي منافسات الفئة (ب) توج مدير عام المركز عبدالعزيز المقبل الفائزين، حيث حقق المهر “مشهور السيد” لمربط السيد المركز الأول، وحل ثانياً “شمال سما نجد” لمربط سما نجد، وجاء ثالثاً “دي تبارك” للمالك عبدالعزيز العلي.

وفي منافسات أمهار أعمار 3 سنوات، توج مدير مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي صلاح العلي الفائزين، حيث حقق المركز الأول المهر “دبليو اي كنز” لمربط المازن، وجاء المركز الثاني من نصيب “ناف شقران” لمربط سدير، وجاء في المركز الثالث “دي رزين” لمربط مسك العود، وفي منافسات الفئة العاشرة فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات (أ)، حقق “عمار” للمالك محمد البطي المركز الأول، فيما نال المركز الثاني “ع ج سبران” لمربط عذى، وجاء ثالثاً “سنان ار ايه ار” لمربط الغريفة، وتوج الفائزين صاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، وفي منافسات فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات (ب)، توج رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام علي بن فهد السهلي الفائزين، حيث حقق “أمير الريح” لمربط الريح المركز الأول، وحل ثانياً “نبيل السكب” لإسطبلات السكب، وجاء ثالثاً “اس ار سيف” لمربط جمايل.

وتوج رئيس قسم التسجيل في المركز أحمد الصانع الفائزين في الفئة الـ 11 فحول أعمار 7 إلى 9 سنوات، حيث حقق “ورتيكس كاليست” للمالك نايف العتيبي المركز الأول، وحل ثانياً “فهد التنهات” لمربط التنهاة، وجاء في المركز الثالث “نسج الحكيم” لمربط الفارس ايه ايه.

وفي منافسات الفئة الـ 12 فحول أعمار 10 سنوات وما فوق، حقق “اكواتور” لمربط الراجحيات المركز الأول، وجاء في المركز الثاني “اتش اف سنتياجو دي ماجنيفيكو” لمربط ندرة، وحل ثالثاً “مجلاد الثالث” لمربط دوسر، وتوج الفائزين مدير البطولة عبدالرحمن الغامدي.