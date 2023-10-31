العسومي يرحب بانعقاد القمة العربية “الطارئة” في الرياض لوقف نزيف الدم الفلسطيني

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رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بعقد قمة عربية طارئة على مستوى القمة في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر 2023م، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية (32) لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكامل لكل ما يتخذه القادة العرب من قرارات وإجراءات من شأنها الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين، مضيفاً أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يتطلب ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب ” العسومي” عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على إنجاح هذه القمة الهامة التي تعقد في توقيت شديد الحساسية تمر به القضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار آلة القتل والتدمير لقوة الاحتلال الغاشمة، والتي راح ضحيتها – وما يزال- آلاف الأطفال والنساء من المدنيين الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون أن يحرك ساكناً، مجدداً استنكار وإدانة البرلمان العربي لفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار حتى الآن بعد مرور قرابة شهر على تلك الجرائم الوحشية التي تنتهك كافة القوانين والقرارات الدولية.