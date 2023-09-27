العقود الآجلة للنفط ترتفع 3 % .. برنت عند 96.5 دولار للبرميل

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قفزت أسعار النفط بقوة خلال التداولات، الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و”الهبوط السلس” للاقتصاد الأمريكي، في ظل تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من التوقعات.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 بالمئة، لتصل إلى 96.81 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.66 بالمئة لتصل إلى 93.75 دولار.

وخلال التداولات، لامس برنت مستوى 97 دولار للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.17 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبأكثر من التوقعات.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو “أوبك+”.

في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في مينيابوليس أمس الثلاثاء إن “الهبوط السلس” لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.

ولكنه أكد أيضا أن هناك احتمالا نسبته 40 بالمئة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة “على نحو هادف” للتغلب على التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.