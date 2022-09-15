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“العقود التجارية والعمالية” لقاء بمركز دعم منشآت جدة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 2:45 صباحًا

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نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع هيئة المحامين، ضمن مبادرة “التوعية القانونية” لقاء بعنوان “العقود التجارية والعمالية” بهدف توعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال قانونياً، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.
وتناول اللقاء مجموعة من المحاور شملت: مفهوم العقد التجاري وعقد العمل، أهم البنود في العقود التجارية والعقود العمالية، وأهم الأنظمة التجارية، وطرق حل المنازعات وتسوية الخلافات الناتجة عن العقود التجارية والعمالية.
يذكر أن “منشآت” ومن خلال مراكز دعم المنشآت تقدم روزنامة متنوعة من اللقاءات والدورات التدريبية في الأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة؛ لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم، ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم واستدامتها.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 2:45 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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