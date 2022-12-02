«العقيل»: هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على الرياض ومكة والجوف خلال الشتاء (فيديو)

المناطق_الرياض

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء.

الشتاء هذا العام أدفأ من الأعوام السابقة

وأوضح في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن فصل الشتاء يبدأ عند علماء الأرصاد في 1 من شهر ديسمبر لعام 2022، وأن بيانات أحدث تقارير الطقس حسب متابعة معدلات هطول الأمطار خلال السنوات السابقة، وحسب تنبؤات طبقات الجو العليا، بأن فصل الشتاء هذا العام سيكون – بمشيئة الله – أدفأ من الأعوام السابقة.

درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها

وأضاف أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر الجاري ستكون أعلى من معدلاتها في السنوات السابقة، بمقدار درجة ونصف الدرجة على الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وتبوك وسواحل منطقة مكة المكرمة.

هذه المناطق الأعلى أمطارًا هذا العام

وأشار إلى وجود احتمالات بأن تكون معدلات هطول الأمطار الغزيرة على سواحل منطقة المدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية والشمالية، حيث من المتوقع أن تكون كميات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.