العلماء يبتكرون أول اختبار لكشف التوحد بطريقة غير متوقعة

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ابتكر العلماء، اختبارًا عالميًا للتوحد عند الأطفال باستخدام خصلة شعر واحدة، يقوم بتحليل العينة لمستويات المعادن مثل الرصاص والألمنيوم، والتي تكون أعلى لدى الأطفال المصابين بالتوحد.

ويتضمن الاختبار إرسال عينة من الشعر إلى المختبر لتحليلها، فيما أظهر درجة دقة تصل إلى 81 في المائة في التنبؤ بالتوحد في دراسة نشرت في مجلة “الطب السريري”، وتمت مراجعتها من قبل الأقران.

قال مانيش أرورا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، لشبكة (إن بي سي نيوز): “يمكننا اكتشاف الإيقاع الواضح للتوحد بسنتيمتر واحد فقط من الشعر. مشكلة التوحد هي أنه يتم تشخيصه في سن الرابعة في المتوسط. بحلول ذلك الوقت، حدث الكثير من نمو الدماغ بالفعل. نريد تمكين التدخل المبكر”.”

طريقة الاختبار

ويستخدم العلماء أولاً الليزر لإزالة الطبقة السطحية من الشعر، ثم يتم تشغيل ليزر ثانٍ أقوى على طول الشعر ويأخذ قياسات عند 650 نقطة لكل سنتيمتر. ويحول هذا أيضًا الخصلة إلى بلازما.

ويقوم بفحص المواد المرتبطة بالتوحد، بما في ذلك المعادن مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزنك والنحاس وغيرها.

ووجدت الأبحاث السابقة مستويات مرتفعة من جميع المعادن الثلاثة في شعر الأطفال المصابين بالتوحد. لكن الباحثون غير متأكدين من سبب ذلك، على الرغم من أنه قد يكون مرتبطًا بعوامل وراثية أو التعرض لمواد في البيئة.

ثم يتم إدخال النتائج في برنامج كمبيوتر يبحث عن الأنماط التي تشير إلى التوحد. وقد تم تطويره باستخدام دراسات على مئات الأشخاص في السويد والولايات المتحدة.

ويعادل سنتيمتر واحد فقط يقرب من شهر من التعرض من البيئة. وقد اختبر العلماء طريقتهم على خيوط شعر تم جمعها من 220 طفلاً يابانيًا عندما كان عمرهم حوالي شهر.

وتمت مقارنة النتائج بالتشخيص السريري للتوحد، الذي اكتمل عندما كان الشباب يبلغون من العمر أربع سنوات تقريبًا. ووجد العلماء أن اختبارهم حدد بشكل صحيح التوحد في 394 حالة (81 بالمائة من المجموع).

وحدد بشكل صحيح مرض التوحد في 96.4 في المائة من الأطفال، وقدم بشكل صحيح كل شيء واضحًا إلى 75.4 في المائة من الأطفال غير المصابين بالتوحد.

راسة موسعة جديدة تضم 2000 شخص

ويعمل المطورون حاليًا على دراسة موسعة جديدة تضم 2000 شخص.

قال الدكتور أندريا باكاريلي، خبير علوم الصحة البيئية بجامعة كولومبيا بنيويورك، والذي لم يشارك في البحث: “إن هذه التكنولوجيا جديدة بشكل لايصدق. يعد استخدام الشعر ونوع القياسات التي يجرونها للشعر مبتكرًا. إنها رائدة”.

وأضاف الدكتور سكوت مايرز، طبيب الأطفال في مجال النمو العصبي في معهد جايزنجر للتوحد والطب التنموي: “من المؤكد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل استنتاج أن هذا الاختبار هو مقياس صحيح لمخاطر اضطراب طيف التوحد”.

ويولد الأشخاص المصابون بالتوحد بهذه الحالة التي تجعل دماغهم يعمل بشكل مختلف عن دماغ الآخرين. وقد يكافح الأشخاص المصابون بهذه الحالة للتواصل، ويجدون صعوبة في فهم كيف يفكر أو يشعر الآخرون، أو يصابون بالقلق والانزعاج من المواقف والأحداث الاجتماعية غير المألوفة.

ولم يعرف العلماء أسباب هذه الحالة، على الرغم من أنه يعتقد أن العوامل البيئية والوراثية مسؤولة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن سببها ليس سوء الأبوة أو اللقاحات أو النظام الغذائي أو العدوى. ويركز العلاج على تزويد المتأثرين بخطط للمساعدة في نموهم العصبي والاجتماعي.