العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 476 مستفيدًا خلال أسبوع

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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 476 مستفيدًا خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 103 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 37 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 318 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 79 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ 458 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص.