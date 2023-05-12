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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 476 مستفيدًا خلال أسبوع

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 مايو 2023 - 1:13 مساءً

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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 476 مستفيدًا خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م.

 

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 103 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 37 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 318 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 79 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ 458 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 مايو 2023 - 1:13 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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