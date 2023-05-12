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العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ 168 مستفيدا خلال اسبوع

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 مايو 2023 - 11:07 صباحًا

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واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

 

وراجع العيادة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م، 168 مستفيدًا، منهم 40 مريضا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 70 فردًا، وعيادة الباطنية 43 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

 

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 32 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 171 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 مايو 2023 - 11:07 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

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