“العيدية” عادة أصلية يتمسك بها أهالي الحدود الشمالية

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تُعد “العيدية” التي تقدم في صباح العيد للأطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد بالمملكة وبالحدود الشمالية بصورة خاصة التي ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، حيث تعد مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتحرص العوائل بالحدود الشمالية على تجهيز العيديات أو هدايا العيد “العيدية” وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسببا رئيساً لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.

وتأتي “العيدية” بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها وذلك من خلال زيارة الأقارب والجيران وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا على “العيدية”، التي تتنوع مابين هدايا وألعاب وحلويات وعطورات ومبالغ مالية ونحوها.