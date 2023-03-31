العيسى يُبين حكم تناول الحيوانات والطيور التي تتغذى على نجس أو محرم (فيديو)

بين الدكتور محمد العيسى ، رئيس هيئة علماء المسلمين، حكم تناول الحيوانات والطيور التي تتغذى على نجس أو محرم.

وقال“ العيسى ”خلال ظهوره في برنامج“ بالتي هي أحسن “:” هذه لها حكم الغالب فإذا كان أغلب غذائها محرما فهي حرام، أما غير ذلك فهي حلال، إذا لم يكن الغذاء المحرم له تأثيرا على اللحم، أو أن فيه ضررا على الإنسان “.

وأضاف:” ذلك كان يسمى بلحم الجلالة، حيث حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الجلالة وألبانها، وهي تعني الحيوان الذي يتغذى على محرم “.

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